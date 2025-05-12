أشادت الفنانة التونسية لطيفة بدور مصر في مشوارها الفني، موضحة أنها على استعداد تام لتقديم حفلات مجانية في جميع أنحاء مصر داعماً للثقافة، من باب رد الجميل لتلك الدولة.

وقالت لطيفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حروف الجر»، الذي يذاع عبر إذاعة نجوم FM، إنها جاءت إلى مصر منذ 40 عامًا، وتربت في دور الثقافة المصرية، مؤكدة أن مصر لديها فضل كبير عليها في مشوارها.

وتابعت لطيفة: «حقيقة شعرت في مصر بالأمان واعتبرها بلدي، وتعلمت فيها وحققت نجاحي بمسيرتي من خلال جمهورها الذواق»، مضيفة أن هناك الكثير من الفنانين لديهم نفس المشاعر والرغبة في تحقيق ذلك.

وأشارت لطيفة إلي أنها لديها استعداد تام لعمل جولات في كافة محافظات مصر من خلال دور الثقافة المختلفة بالمحافظات، معقبة: «حقيقي ومن قلبي لدي استعداد تام لعمل جولات في كافة المحافظات داعمًا للثقافة والفن، ودي نقطة من دين دين مصر عليّ وواجب عليّ حتى الممات».

وأكدت لطيفة، أنها تقترح هذه المبادرة من باب رد الجميل لمصر، مؤكدة أن مصر لديها فضل كبير عليها، وأوضحت أنها لا تطلب الحصول على مقابل خلال هذه الجولات، ومستعدة لإقامة حفلات في كافة المحافظات دون مقابل.

وأضافت: «مستعدة قبل كل حفلة بيوم ننظم مؤتمرا نوعيا للأطفال عن الثقافة ونحافظ على انتمائنا لبلدنا، ومصر بالتأكيد أعتبرها بلدي طول عمري وأشعر بالأمان بوجودي هنا».

يذكر أن لطيفة تجهز حاليًا لأحدث ألبوماتها الغنائية، تمهيدًا لطرحه خلال صيف 2025، وتواصل تسجيل باقي الأغاني.