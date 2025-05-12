نعت نقابة الفنانين في سورية والعاملون في الدوبلاج، الفنانة فاطمة سعد التي جسدت بصوتها أدواراً عديدة في مسلسلات الكرتون المخصصة للأطفال، من بينها «ماوكلي» و«الكابتن ماجد».



أعلنت نقابة الفنانين فرع دمشق وفاة فاطمة سعد عن عمرٍ يناهز 59 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت على مدار 38 عاماً، إذ كتبت الصفحة الرسمية للنقابة منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: «فرع دمشق ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة فاطمة سعد»، وأكملت: «توفيت ليلة الأمس، وتم الدفن صباح اليوم في معضمية القلمون.. من يود التعزية الاتصال على رقم الزميلة فاطمة.. إنٌا لله وإنٌا إليه راجعون».

وجسدت الفنانة فاطمة سعد بصوتها شخصيات كرتونية في نحو 100 عمل للأطفال، كثير منها حقق شهرة لافتة، بجانب حضورها في دبلجة الأفلام السينمائية، ومشاركات تمثيلية في بعض المسلسلات، وأدت في عالم الكرتون صوت «موسامي» في «هزيم الرعد»، «مازن» في «الكابتن ماجد»، «هاكو» في «ناروتو»، «ياوي» في «إيكوسان»، و«ميشو» في «ماوكلي». وفي عالم الإذاعة، جسدت الراحلة فاطمة سعد بصوتها، شخصيات برامج شهيرة، بينها «حكم العدالة» و«ظواهر مدهشة» اللذان قدمتهما الإذاعة، ويعدان من أبرز أعمالها