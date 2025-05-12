كشف وكيل نقابة المهن الموسيقية في القاهرة الدكتور محمد عبد الله موقف النقابة تجاه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من عودتها للعمل في مصر رغم قرار إيقافها، وذلك بعد تقدم مدير أعمالها السابق بشكوى ضدها.

وأكد محمد عبد الله في تصريح خاص إلى «عكاظ» أن أزمة هيفاء وهبي ما زالت سارية ولم تنحل بعد، ولا يمكنها تقديم حفلات غنائية في مصر حتى تحصل على تصريح مزاولة المهنة وتنتهي أزماتها الأخيرة.

وعن مشاركة هيفاء وهبي في فيلم سينمائي قريباً بمصر، أوضح وكيل نقابة المهن الموسيقية أن الفنانة تعود للمشاركة بأعمال في مصر من خلال بوابة التمثيل، وبالتالي فالأمر يخص نقابة المهن التمثيلية، وليس له علاقة بالموسيقيين.





وفي 19 مارس، أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قراراً بإيقاف هيفاء وهبي عن العمل بالغناء في مصر، حتى خضوعها للتحقيق بنقابة الموسيقيين في شكويين قُدمتا ضدها خلال الفترة الماضية تدور حول إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

جاء في البيان الخاص بنقابة المهن الموسيقية: «نحيط سيادتكم أنه بتاريخ 2024/12/22 وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 2025/1/5 صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق».





وأضاف البيان: «تم إصدار قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ 16/3/2025».

وعلى جانب آخر، تعود هيفاء وهبي إلى السينما المصرية من جديد بعد غيابها لعدة سنوات، إذ تشارك البطولة مع الفنان مصطفى شعبان في أول تعاون يجمعهما، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج محمد عبد الحميد.