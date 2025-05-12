خرجت بطلتا مسلسل «فهد البطل»، وهما الفنانة المصرية ميرنا نور الدين، والفنانة المصرية يارا السكري، للرد على حقيقة ارتباطهما بالفنان المصري أحمد العوضي، بعد تعاونهم في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025.

وأكدت ميرنا نور الدين أن ما تردد أخيرا حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي لا يمت للحقيقة بصلة، معبرة عن انزعاجها من استمرار تكرار الشائعة وتداولها بشكل متكرر رغم عدم صحتها، وذلك حسبما صرحت خلال استضافتها في برنامج «عرب وود».

بينما نفت يارا السكري الشائعات المتكررة حول ارتباطها بأحمد العوضي، موضحة: «جوزوني أنا والعوضي وقالوا إني العروسة، والإشاعة طلعت على مغنية أغاني المسلسل، وعلى كل البنات الموجودة في المسلسل، لكن إشاعة زواجنا انتشرت أكتر علشان أنا وجه جديد».

مسلسل «فهد البطل» عُرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، والعمل من بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ولوسي، وكارولين عزمي، ويارا السكري، وعصام السقا وغيرهم، إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.