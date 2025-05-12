دعمت المطربة السورية أصالة، الإعلامية المصرية بوسي شلبي في أزمتها الأخيرة مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بشأن ما إذا كانت طليقته أم أرملته.

وعبر حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، نشرت أصالة صورة تجمعها بالإعلامية بوسي شلبي، وكتبت في التعليق: «من وقت طويل بستنى أحكي عن هالست وأعطيها جزء من حقها ومثل كتير أشياء بتروح أو بتتأجّل لوقت مناسب».

وأكدت أصالة أن بوسي شلبي استقبلتها في منزلها عدة مرات منذ استقرارها في مصر، قائلة: «من يوم ما جيت على مصر العظيمة وكان كلى سعادة وشرف الاستقرار على أرضها وبين ناسها منهم هذه السيدة الطيبة اللي دائما بتبهرني باهتمامها بناس كتير الحياة امتحنتهم بمرض وباحتياج، وبعرفها زوجة ما في أوفى منها».

وفي الأيام الأخيرة، خرج ابنا الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كريم ومحمد، ليفجّرا مفاجأة من العيار الثقيل بإبرازهما حكم محكمة يؤكد أن مقدمة البرامج بوسي شلبي لم تكن زوجة لوالدهما وقت وفاته، بل كانت طليقته منذ 1998، وبالتحديد بعد شهر ونصف من زواجهما.