فاجأت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بخطوة جديدة من خلال إعلانها إطلاق محتوى خاص وحصري للمشتركين فقط على حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، بمقابل مادي قدره 249 جنيهاً شهرياً.

ويحصل المشاركون على مجموعة من الميزات من بينها إشارة مخصصة تظهر بجانب أسمائهم، إضافة إلى محتوى حصري لا يتاح لغير المشتركين، وإمكانية الانضمام إلى مجموعات للتواصل الاجتماعي، والرسائل الجماعية المباشرة معها.

كما تشمل المزايا دعوات لحضور مناسبات ولقاءات شخصية معها، بجانب العديد من المفاجآت، دون الكشف عن نوعية المحتوى الذي ستقدمه بالفترة القادمة.

وفي الأشهر الماضية، أعلنت حلا شيحة عن تقديمها «بودكاست» في فكرة جديدة، تروي من خلاله قصتها مع الحجاب والتمثيل والعديد من الأمور التي مرت بها.

وشاركت حلا شيحة جمهورها صورتين وهي مرتدية الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام»، وأرفقت الصور بتعليق: «إن شاء الله هعمل Podcast أتكلم فيه عن تجربتي، لأن أكيد شبه ناس كتير».

يُعد مسلسل «إمبراطورية ميم»، آخر أعمال حلا شيحة وعرض في موسم رمضان 2024، وجمعها بالنجم خالد النبوي، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

وضم العمل مجموعة من الفنانين، منهم نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، مايان السيد، هاجر السراج، وليلى عز العرب وغيرهم من النجوم.

وفي السينما، كان آخر ظهور لها بفيلم «مش أنا»، الذي عرض بالسينما في 2021، وقدمت حلا دور البطلة أمام الفنان تامر حسني، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبدالرحمن، وآخرين.