يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد، للمثول مجدداً أمام القضاء الفرنسي، خلال جلسات الاستئناف المقررة بين 2 و6 يونيو 2025، ضمن المرحلة الاستئنافية في قضيته الشهيرة المتعلقة باتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، التي تعود إلى 2016.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان بشير عبده والد سعد لمجرد أثناء دخوله في حالة بكاء خلال غنائه أغنية عزيز وغالي، في حفل تكريمه في المهرجان الوطني للمديح والسماع بدورته الرابعة، في مدينة مراكش.

ولم يتمالك والد سعد لمجرد دموعه بسبب غياب نجله عن الحفل لأنه يستعد للوقوف أمام القضاء مجدداً للاستئناف في قضيته الشهيرة، واعتذر للجمهور قائلاً «كنت أتمنى يكون سعد هنا».

وتأتي جلسة استئناف سعد لمجرد المرتقبة قبل أيام من عيد الأضحى، في محكمة باريس؛ بحسب ما أفادت صحف فرنسية.

وكانت محكمة الجنايات الفرنسية قد أدانت لمجرد 2023، بالسجن النافذ لمدة ستّ سنوات، لكنه خرج بعد شهر من سجنه إثر إطلاق سراح مؤقت، وتأتي هذه الجلسة استمراراً لتفاعلات قانونية معقدة مرّت بها القضية على مدار سنوات، بين توقيفات مؤقتة، وجلسات مؤجلة، وإجراءات مشروطة أثارت جدلاً واسعاً.