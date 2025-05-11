أعرب الفنان السعودي علي عبدالكريم، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، عن فخره واعتزازه بالمشاركة المرتقبة للأوركسترا والكورال الوطني السعودي في دار الأوبرا بمدينة سيدني الأسترالية، معتبرا أن هذا الحدث يشكل نقلة نوعية في مسيرة الفن السعودي، ويؤكد مكانته المتقدمة على خارطة الثقافة العالمية.

وقال عبدالكريم: «ما يحدث اليوم هو تجسيد حقيقي لرؤية المملكة في تصدير فنها الراقي إلى العالم، ورفع راية الثقافة السعودية في أرقى المحافل الدولية. مشاركة الأوركسترا الوطنية في دار الأوبرا بسيدني ليست مجرد عرض موسيقي، بل رسالة حضارية تعكس تطورنا الفني، وتعبّر عن هويتنا الموسيقية العريقة التي تنطلق بثبات وثقة نحو العالمية».

وأضاف: «هذا الحضور الفني الكبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من معالي وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وهيئة الموسيقى بقيادة سعادة الرئيس التنفيذي محمد الملحم، اللذين يعملان بإيمان عميق على إيصال صوتنا الفني إلى منصات العالم الرفيعة».

واختتم عبدالكريم تصريحه بالقول: «كل فنان سعودي يشعر بالفخر اليوم، لأننا نعيش مرحلة ذهبية يُحتفى فيها بموسيقانا، وتُفتح أمامها أبواب العالم. شكراً لقيادتنا، وشكراً لوزارة الثقافة وهيئة الموسيقى على هذه الرؤية الطموحة».