تحقق الجهات الأمنية في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة في ملابسات الحادثة المرورية التي تسبب بها الفنان المصري الشاب نور النبوي وأسفرت عن إصابة موظف في شركة الكهرباء يقيم في إحدى قرى القناطر الخيرية.

وقال المجني عليه وائل سمير زكي: حررت محضراً بالواقعة قبل مغادرتي المستشفى، وذكرت في تفاصيله ما حدث لي. وأضاف: وقعت الحادثة الثلاثاء الماضي أثناء مروري بدراجتي النارية في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث اصطدمت بي سيارة كان يقودها الفنان نور النبوي، ما أسفر عن إصابتي بكسر في ساقي اليسرى، استدعى إجراء عملية جراحية بمستشفى تابع لشركة الكهرباء شملت تركيب 11 مسماراً معدنياً.

وشارك الشاب نور النبوي في فيلم «الحريفة 2 – الريمونتادا» بطولة نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج شركة Tvision.