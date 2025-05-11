كشف الفنان المصري أحمد فهمي، حقيقة الأنباء المترددة حول عودته للفنانة هنا الزاهد بعد طلاقهما نهاية 2023، وذلك بعدما شارك جمهوره مقطع فيديو على حسابه الشخصي من فيلم «مستر إكس»، جمعه بطليقته، ما جعل الجمهور يُخمن عودتهما من جديد.





وكتب أحمد فهمي عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستغرام»: «البوست اللي نزل على صفحتي غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي موضوع بسیط ومش مقصود».





وتابع أحمد فهمي: «أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره، كل الاحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع».

وأثار أحمد فهمي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد نشر مقطع فيديو من فيلم «مستر إكس»، جمعه بطليقته هنا الزاهد، ما أثار التساؤلات حول عودة الثنائي لبعضهما.





يذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا في أواخر عام 2023 بعد زواج استمر أربع سنوات، ولم يكشف أي من الطرفين سبب الانفصال، لكن هنا الزاهد عبرت عن تقديرها للتجربة وذكرت أنها تخطت فترة الطلاق ووصلت إلى مرحلة أفضل.