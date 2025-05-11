كشف الفنان السعودي عبدالرحمن بن نافع، تقاضيه أجر 300 ألف ريال عن دوره في مسلسل ليالي الشميسي. وأكد خلال استضافته في بودكاست «مع مالك» تقديم مالك مكتبي، ارتباطه بفنانة مشهورة، لكنه فضّل عدم ذكر اسمها، وشدد في الوقت ذاته على أن حياته الشخصية ليست مجالاً للفضول العام. فقال: «نعم، أنا أحمل مشاعر لفنانة شهيرة، بس مين وكيف ومتى لا تعني أحد».

لكن الجانب الأكثر تأثيراً في اللقاء كان حين تحدّث «بن نافع» عن معركته الصامتة مع الاكتئاب، فقال: «الصحة النفسية ما هي ضعف. اليوم وإن كنت في حالة اكتئاب، لن أقول على نفسي.. وهذا نصف العلاج».

كما كشف أنه اقترب من الموت دون أن يُشعر بذلك أحد من أفراد عائلته، مُضيفاً: «هذه أول مرة أمي تسمع فيها هذا الكلام».

وذكر أنه كان يفكّر بأن يأخذ دواءً لمعالجة الموضوع لكنه تجاوز تلك المرحلة مُبكراً قبل أن يصل إلى مرحلة العلاجات، مُضيفاً: «كانت حاجتي فقط أني أنا أجلس مع متخصص وأتكلم معاه بشكل صادق».