فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، أنباء عن وفاة الإعلامي المصري أحمد موسى، تزامناً مع غيابه المؤقت عن تقديم برنامجه الذي يبث عبر إحدى القنوات الفضائية،



نفى الإعلامي نشأت الديهي، تلك الأنباء ووصفها بالشائعات، وطمأن محبي أحمد موسى بخصوص حالته الصحية، مشيراً إلى أنه بخير ويخضع فقط لفترة راحة قصيرة نتيجة عارض صحي بسيط.



ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الإعلامي أحمد موسى تعرض للإرهاق الشديد أخيرًا نتيجة ضغط العمل وتغطياته اليومية المكثفة، ما استدعى حصوله على راحة مؤقتة بإيعاز من الأطباء.



وأكدت المصادر نفسها أن حالته الصحية مستقرة، ولا يعاني من أي مرض خطير كما روجت بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل.



وطمأن الإعلامي أحمد موسى المقربين منه بأنه يستعد للعودة قريبًا إلى الشاشة، مؤكدًا أنه يتابع الأحداث ويجهز لحلقات جديدة ستكون مليئة بالمفاجآت والتحقيقات السياسية المهمة.



وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد موسى لشائعات الوفاة أو المرض، إذ تم تداول أنباء مشابهة، كان آخرها عام 2022، حين أشيع أنه تعرض لأزمة قلبية، حينها، خرج موسى بنفسه على الهواء مباشرة لينفي كل شيء، قائلاً بلهجته الصريحة: «أنا موجود أهو، ولسه مكمل، وربنا بس اللي بيقرر مين يعيش ومين يموت».