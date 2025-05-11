أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «هيبتا» انتهاء تصوير الجزء الثاني الذي يحمل عنوان «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة»، والذي تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي، والفنان محمد ممدوح، تحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» بعد عرض الجزء الأول قبل 9 سنوات، وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور وحصد إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينما.

وكشفت الشركة المنتجة صورة من كواليس انتهاء التصوير من العمل، التي تجسّد ببراعة شاعرية قصص الحب التي يرويها الفيلم، وذلك في إطار التحضيرات لعرضه قريباً في دور السينما.

يُذكر أن «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة» من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال وأيضًا محمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

ويواصل الفيلم البناء على السرد العاطفي المؤثر في هيبتا، مع تقديم شخصيات جديدة، بيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق.

يقدّم «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة» رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفاً تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني. منذ الإعلان عنه، أثار الفيلم موجة من الحماس والترقب، مستنداً إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء السابق.

عُرض الجزء الأول من فيلم «هيبتا» عام 2016، وشارك في بطولته الفنان أحمد مالك، ياسمين رئيس، جميلة عوض، عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داود، لينا صوفيا، وآخرون، والعمل من إخراج هادي الباجوري.