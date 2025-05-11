عبّرت 3 إعلاميات عن فخرهن واعتزازهن بالمشاركة التاريخية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي في دار الأوبرا بمدينة سيدني، مؤكدات أن هذا الحدث يُعد علامة فارقة في مسيرة الحراك الثقافي السعودي، ويجسد مدى التقدم والاحترافية التي بلغتها المملكة في قطاع الموسيقى والفنون.

وقالت الإعلامية فاطمة حمزة لـ«عكاظ»: «مشاركة الأوركسترا الوطنية السعودية في دار الأوبرا تمثل خطوة ثقافية كبرى، وهي أكثر من مجرد عرض فني، بل هي حضور وطني راقٍ ينقل صورة المملكة المشرقة إلى واحد من أعرق المسارح العالمية. هذا الحدث يعكس حجم التحول الذي تشهده الساحة الثقافية في المملكة».

وقالت الإعلامية أميرة العمودي: «ما شهدناه من مشاركة فنية سعودية في سيدني يؤكد أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو العالمية، مدفوعة برؤية طموحة ومؤسسات ثقافية داعمة. هيئة الموسيقى ووزارة الثقافة تصنعان الفارق اليوم، وتمكّنان الفنان السعودي من أن يكون ممثلاً حقيقياً لوطنه على المنصات الدولية».

وأشارت الإعلامية عائشة الشهري إلى أن: «هذا الحضور اللافت في دار الأوبرا يُبرهن على أن الفن السعودي أصبح جزءاً من الحراك الثقافي العالمي. الأوركسترا الوطنية تمثّل المملكة اليوم بالصوت والصورة والروح، ونحن كإعلاميات نعتز بهذه اللحظة، ونقدّر كل الجهود التي تقف خلف هذا الإنجاز، وعلى رأسها وزارة الثقافة وهيئة الموسيقى».