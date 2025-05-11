كشفت المطربة المصرية إيناس عز الدين المعاناة الكبيرة التي عاشتها في طفولتها بسبب وفاة والدها وهي في عمر الـ5 سنوات، مشيرة إلى أن والدتها لم تكن تتحمل المسؤولية، كما أنها خانتها مع خطيبها.

وقالت إيناس عز الدين، في تصريحات لبرنامج «قعدة ستات»، تقديم الإعلامية مروة صبري، الذي يعرض على قناة «ألفا»: «والدتي تزوجت من خطيبي وأنا في سن 18 عاماً، دا حصل فعلاً، وأنا عندي 18 سنة وعيلتي وجيراني وكل الناس عارفه القصة بتفاصيلها. علاقتي بوالدتي اتقطعت لمدة سنة وبعدها رجعت تاني وحاولت أتخطى، والتمس لها الأعذار، وعشت وكملت حياتي وربنا رزقني بجوزي».

وأضافت: «مش ندمانه إنها عملت كده، بالعكس مبسوطة، لأنها لو مكنتش عملت كده كان زماني مع بني آدم مختل، لأنه ساب واحدة وكان مع أمها، هو سابني وبعدها بـ4 شهور عرفت إنهم متجوزين من وقت ما هو سابني، هو جه خطبني وحصل تواصل ما بينهم وسابني من هنا واتجوز أمي، وأنا مكنتش اعرف، ولحد النهار ده معرفش التواصل دا حصل إزاي».

وتابعت: «هما اتجوزوا سنة، لما سألتها ليه عملتي كده، قالت لي هو فضلني عليكِ، هو كان جواز صالونات وكان عندي 18 سنة وكنت عايزه أهرب من ضغوط عايشه فيها، وهي كانت سبب فيها، أنا بعد اللي حصل دا فقدت ثقتي في كل خلق الله بلا استثناء. أنا عشت طفولة قاسية بسبب ظروف أسرية، والدي توفي وأنا عندي 5 سنين، وجدتي والدة والدتي هي اللي أخدتني أنا وأختي وربتنا».