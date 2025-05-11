أطلقت قناة الوثائقية الإعلان الترويجي لفيلمها المنتظر «الزعيم.. رحلة عادل إمام»، الذى يكشف كواليس لأول مرة عن حياة الزعيم عادل إمام الحافلة بالإنجازات والنحاجات فى السينما والدراما. وظهر في الإعلان ضيوف عاصروا النجم الكبير في مشواره الفني، وشاركوه بطولات غالبية أعماله السينمائية، منهم النجمة يسرا والنجمة لبلبة والنجمة إسعاد يونس والنجمة شيريهان والنجمة إلهام شاهين والنجم خالد الصاوي والنجم شريف منير.

وظهر كل من الضيوف الذين شاركوا في الفيلم الوثائقي المنتظر عرضه عبر شاشة الوثائقية «الزعيم.. رحلة عادل إمام» وهم يتحدثون عن علاقتهم بالزعيم عادل إمام ومكانته الفنية الكبيرة في عالم الفن.