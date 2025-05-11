أعلن مهرجان أفلام السعودية تعاوناً سينمائيّاً مع مهرجان «شورت شورتس» السينمائي الآسيوي في طوكيو، في خطوة تسعى إلى دعم مخرجات المهرجان وتمكينها من الوصول إلى منصات دولية، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والسينمائي مع تجارب عالمية.

ويشمل التعاون برنامجاً متبادلاً لعرض الأفلام بين المهرجانين؛ واستضاف مهرجان أفلام السعودية، خلال دورته الـ11 التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 23 أبريل، 8 أفلام يابانية ضمن برنامج «أضواء على السينما اليابانية»، منها 4 أفلام قادمة من ترشيحات مهرجان شورت شورتس، وهي: «أزرق وأبيض» لهايرويوكي نيشياما، «توما #2» ليوهي أوسابي، «العالم الجديد» لتومومي موراقشي، و«كابوراجي» لريسا ناكاي.

ويشارك مهرجان أفلام السعودية في دورة مهرجان «شورت شورتس» السينمائي الآسيوي، الذي انطلق بنسخته الإلكترونية منذ 24 أبريل الماضي، ويستمر حتى 30 يونيو، بينما تقام عروضه الحضورية في طوكيو خلال الفترة من 28 مايو إلى 11 يونيو 2025. وتأتي المشاركة السعودية في النسخة الإلكترونية من المهرجان، عبر برنامج خاص بعنوان «الأفلام السعودية»، يشمل 3 أفلام قصيرة حازت على جوائز خلال الدورة الـ10، وهي: «أنا وعيدروس» للمخرجة سارة بالغنيم، «بين البينين» للمخرجة إيثار سمير باعامر، و«قصة صالح» للمخرج زكي فؤاد آل عبدالله.

يتناول فيلم «أنا وعيدروس» قصة «جود» التي تنجح في إقناع سائق العائلة «عيدروس» باصطحابها إلى موعد، رغم اعتراضه. تدور أحداث الفيلم داخل شاحنة ضيقة، في استحضار لمرحلة كانت فيها الفتيات في المملكة أقل حرية، ويكشف العمل، في ليلته الواحدة، عن علاقة معقّدة بين جيلين، وسبل التحايل على القيود الاجتماعية.

أما فيلم «بين البينين»، فهو عمل تحريكي تجريبي يدور حول شابة تغوص في صراعاتها الداخلية بين ما تتوقعه منها البيئة الاجتماعية، وما تبحث عنه داخلها من هوية حقيقية. تنقسم الشخصية إلى نسخ مختلفة، وتخوض رحلة عبر الوعي واللاوعي قبل أن تعود إلى ذاتها الأصلية في لحظة تحوّل.

ويحكي فيلم «قصة صالح» عن فتى يعمل في توصيل الخضار داخل قرية ريفية، يسعى لتأمين جهاز استقبال فضائي لوالده المسن، في سردية بسيطة وعاطفية عن المسؤولية، وحب الأبناء، والتحديات اليومية في بيئة اجتماعية هامشية.

وجاءت هذه الأفلام الثلاثة بتوقيع مخرجين سعوديين من خلفيات فنية وأكاديمية متنوعة.



المدير التنفيذي لمهرجان «شورت شورتس»، سيغو تونو، أكد أن هذا التعاون يمثل مناسبة مميزة للاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين البلدين، مضيفاً: «نحن في مهرجان شورت شورتس للأفلام القصيرة، ونشعر بالفخر للتعاون مع مهرجان أفلام السعودية، احتفاءً بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين اليابان والسعودية في عام 2025. وسيقدّم كل من المهرجانين برامج منسقة تتضمن أفلاماً قصيرة من اليابان والسعودية، تسلّط الضوء على الإبداع والتنوّع والأصوات السينمائية في كلا البلدين. هذه المبادرة تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات من خلال اللغة العالمية للسينما..».

وعلى الصعيد نفسه، أشار مدير مهرجان أفلام السعودية الشاعر أحمد الملا، إلى أهمية هذا التعاون ضمن رؤية المهرجان للتوسّع الثقافي، موضحاً: «هذا التعاون مع مهرجان شورت شورتس يعكس توجهنا المستمر نحو بناء جسور ثقافية مع المهرجانات الدولية، وتوسيع نطاق مشاركة الأفلام السعودية في المحافل العالمية، وتبادل الرؤى مع تجارب سينمائية راسخة. نحن نؤمن أن الأفلام لا تُشاهد فقط، بل تُحاور العالم أيضاً، وأن كل شاشة تُضاء في مدينة جديدة، هي امتداد لقصتنا».

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية يُنظَّم من قِبل جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام، ضمن رؤية تسعى إلى ترسيخ حضور السينما السعودية محليّاً ودوليّاً.