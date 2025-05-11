وجّه نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور رسالة طمأن فيها الجمهور وأهل الفن على مستقبلهم القادم في سورية، وشارك صورته وهو يجلس على مكتبه مُبتسماً وإلى جانبه العلم السوري الجديد، وكتب معلقاً: «تحياتي وأشواقي.. أعدكم أن تكون نقابة الفنانين في سورية مصدر فخر لكل فنان يفخر بوطنه ويؤمن بأن سورية ستعود إلى الصدارة كقلبٍ للعالم».

منشور مازن جاء بعد الجدل الذي أحدثه قرار فصله من رئاسة نقابة الفنانين في سورية، لكنه خرج بعدها ليكذب الموضوع، ونشر بياناً يؤكد عدم قانونية ما جرى، كما نقلت مصادر مُطلعة تفاصيل ما جرى في الجلسة.

وشهدت نقابة الفنانين الأحد الماضي جلسة استثنائية دعا إليها نائب النقيب نور مهنا، ليرأس جلسة طارئة دون اتفاق مُسبق أو إشعار قانوني، ما اعتُبر من البعض تجاوزاً صريحاً للأعراف التنظيمية.

وبعد التصويت، أعلن مهنا في نهاية الجلسة تكليفه لنفسه بتسيير شؤون النقابة بشكل مؤقت، مُتجاوزاً، بحسب المصادر، الصلاحيات المخولة له وفق قرار التعيين الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في سورية.

وفي أول رد رسمي له، أصدر النقيب مازن الناطور بياناً عبر إنستغرام أكد فيه أن ما حدث كان «محاولة انقلاب داخل النقابة»، معتبراً الجلسة غير قانونية، وقراراتها «باطلة ولا يترتب عليها أي أثر».

كما أكد الناطور في بيانه أن العمل في النقابة سيستمر وفق الإطار التنظيمي والقانوني المعتمد، مشدداً على احترامه للمؤسسات الرسمية وحدود الصلاحيات.