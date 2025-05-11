أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي قدوم مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم «زايد». وشارك عبر حسابه الخاص على منصة إكس صورةً رمزية تُعبّر عن فرحته الكبيرة، جاء فيها: «الحمد لله الذي وهبنا زايد بن حسين الجسمي روحاً لأرواحنا ونبضاً لقلوبنا».

حسين أضاف دعواته الصادقة لطفله الصغير فعلّق على البوست وكتب: «اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوّة والأمومة».

واختتم الإعلان بدعاءٍ مؤثر: «رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِين».

وفور إعلان الخبر انهالت التهاني من جمهوره، الذين أعربوا عن فرحتهم الكبيرة بقدوم «زايد»، مُتمنين له حياة مليئة بالصحة والسعادة، وآملين أن يحمل اسم الطفل رمزاً للخير والعطاء، تيمّناً بمؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.