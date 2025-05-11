كشف الفنان المصري محمد رمضان، الصور الأولى من كواليس تصوير فيلمه الجديد «أسد»، الذي يقوم ببطولته بقيادة المخرج والمؤلف المصري محمد دياب، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة بجميع دور العرض السينمائي.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام» صورة من كواليس تصوير فيلم «أسد»، ظهر فيها في لحظة رومانسية مع الفنانة رزان جمال، وعلق عليها قائلاً: «الله الموفق.. فيلم أسد قريباً».

وانهالت العديد من التعليقات على صورة رزان جمال ورمضان، بعدما لمح الأخير إلى أن قصة حب تجمعها خلال أحداث العمل، ما زاد من فضول الجمهور.

يشار إلى أن فيلم «أسد» من تأليف وإخراج محمد دياب، وسيناريو أحمد حافظ، بمشاركة الفنان أحمد بشاري، ويتولى الموسيقى التصويرية الموسيقار هشام نزيه، وتصميم الأزياء ريم العدل، بينما ينتج العمل موسى أبوطالب بالتعاون مع Big Time Fund.

يشارك في الفيلم نخبة من أبرز الفنانين إلى جانب محمد رمضان، من بينهم: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وغيرهم، ما يعكس تنوعاً وتميزاً في عناصر العمل الفنية.

يذكر أن فيلم «ع الزيرو»، آخر أعمال محمد رمضان السينمائية، وشاركه بطولته كل من نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ولاقى الفيلم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه.