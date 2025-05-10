كشف المؤلف إيهاب بليبل، تفاصيل فيلم الفنان المصري مصطفى شعبان الجديد، الذي يعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب طويل دام أكثر من 15 عاماً، حيث يعد آخر أفلامه «الوتر»، الذي عرض عام 2010.

وعبر صحيفة «عكاظ»، قال إيهاب بليبل، إنه تُعقد حالياً اجتماعات مكثفة مع النجم مصطفى شعبان والمخرج المصري أحمد عبد الوهاب للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل وجارٍ ترشيحات باقى فريق العمل.

وأشار بليبل إلى أن فريق العمل بقيادة مصطفى شعبان سيبدأ تصوير الفيلم عقب إجازة عيد الأضحى، ليكون جاهزاً للعرض في مطلع عام 2026.

وبشأن قصة العمل، أوضح بليبل أن اسم الفيلم لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، موضحاً أن العمل سيدور في إطار رومانسي كوميدي، وتلك النوعية جديدة على مصطفى شعبان، لذلك سيراه الجمهور بشكل مختلف.

يشار إلى أن فيلم الوتر، آخر أعمال مصطفى شعبان السينمائية، عرض منذ أكثر من 15 عاماً، وأخرجه مجدي الهواري، وشاركت في بطولته غادة عادل، وأحمد السعدني، وأروى جودة وغيرهم من نجوم الفن، ودار العمل في إطار درامي تشويقي.

وفي الدراما، يعد مسلسل «حكيم باشا»، آخر أعمال مصطفى شعبان، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وضم العمل كلاً من سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم وآخرين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.