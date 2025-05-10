كشف النجم المصري عمرو دياب، موعد طرح ألبومه الجديد، الذي يعكف على تحضيراته ولمساته الأخيرة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه حاول إضفاء طابع وشكل أغانيه التي قدمها بألبوماته القديمة.

وأكد عمرو دياب خلال إحيائه حفلته الأخيرة في الكويت، أنه بدأ في أغاني ألبومه الجديد منذ فترة طويلة ومن المقرر طرحه بعد عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور.

وقال عمرو دياب في الحفلة وسط تفاعل الجمهور بحضور كامل العدد: «بقالي فترة شغال على الألبوم هينزل على العيد، وحاولت أفكر زي زمان لكن الدنيا اتغيرت».

وأمتع عمرو دياب جمهوره بباقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة منها «شكرًا من هنا لبكرة، وتملي معاك، وقمرين، ونور العين، ويا قمر، وغلاوتك، ووياه، يا أنا يا لأ».

ويتعاون دياب مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين في ألبومه الجديد مثل تامر حسين وعزيز الشافعي، ومن بين الأغاني التي يتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا أغنيته المنتظرة «يا خبر أبيض»، إلا أنه تم تأجيلها لتكون جزءًا من الألبوم المنتظر.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفلة غنائية ضخمة مساء يوم 16 مايو المقبل، وذلك داخل الجامعة الأمريكية بفرع التجمع الخامس بالقاهرة.