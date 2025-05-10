كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وصية زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى، مؤكدة أنها ستعود لافتتاح مسرحيتها الجديدة «كلو مسموح» بناءً على وصيته التي شدّد فيها على ضرورة اكتمال العمل.

كارول قررت أن تحوّل حزنها إلى طاقة إيجابية تعكس قوة إراداتها والتزامها المهني، وأعلنت عبر حسابها بمنصة «إنستغرام»، موعد عودتها إلى المسرح من خلال افتتاح مسرحية «كلو مسموح»، وذلك بعد أسبوع من وفاة زوجها.

وكتبت كارول: «رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي أعيشها، عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنانًا على المسرح، هذه كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكتمل».

وعن مواعيد عرض مسرحيتها الجديدة، أضافت كارول: «افتتاح مسرحية كلو مسموح سيكون نهار الإثنين والثلاثاء 12 و13 مايو، وتستكمل العروض أيام 15 و16 و17 مايو على مسرح كازينو لبنان».

ونعت كارول سماحة منذ أيام زوجها وليد مصطفى بكلمات مؤثرة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»: «لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي، لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ في قلبي حتى نلتقيَ بلا ألمَ ولا فراق».