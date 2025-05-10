علق الفنان السوري جمال سليمان، على قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب الفنانة السورية سلاف فواخرجي من سجلات النقابة؛ بسبب دعمها لنظام بشار الأسد، كاشفاً أنه أيضًا تم فصله سابقًا من النقابة.

وقال جمال سليمان خلال لقائه مع برنامج «عندي سؤال» على قناة «المشهد»، إنه يرفض قرار الشطب من نقابة الفنانين السوريين عموماً لأي فنان لأنه تعرض لنفس الأمر سابقًا من النقابة.

وانتقد جمال سليمان تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة التي أحدثت فيها الجدل بشأن ما حصل من تعذيب في السجون السورية، معلقاً: «معقول ما شافت اللي حصل في السجون ولا قرأت مذكرات المساجين في صدنايا، معقول تقول هذا الكلام بعد كل اللي جرى؟».

وتابع جمال سلميان: «أتمنى أن تكون سلاف أدركت حجم الجرائم اللي عملها النظام السوري، ولو في حاجة مش عجباها اليوم فهذا نتيجة النظام نفسه».

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، بعد تصريحات مثيرة عبّرت فيها عن دعمها لنظام بشار الأسد.