أكد الفنان المصري عمرو يوسف أنه لم يتخوف من فكرة المقارنة بشأن تقديمه جزءاً ثانياً من فيلم «السلم والثعبان»، الذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية بقيادة المخرج المصري طارق العريان.

وقال عمرو يوسف في تصريح خاص إلى «عكاظ» إن العمل مليء بمشاهد الرومانسية التي سيتفاجأ بها الجمهور، متمنياً أن يحقق العمل إيرادات مرتفعة وقت طرحه ويحصل على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

ورداً على اعتذار الفنانة المصرية منة شلبي عن العمل بشكل مفاجئ، قال عمرو يوسف: «منة شلبي اعتذرت لأسبابها الخاصة معنديش فكرة بيها، وأتمنى لها التوفيق».

وعن مشاركة كل من الفنانة المصرية أسماء جلال والفنان التونسي ظافر عابدين بالعمل، أعرب عمرو يوسف عن سعادته بالتعاون معهما، موضحاً أن «السلم والثعبان 2» ليس أول عمل يجمعهم، حيث سبق له العمل مع ظافر عابدين في بداية مشواره الفني، وتعاون مع أسماء جلال في فيلم «أولاد رزق» الجزء الثالث.

وتحدث عمرو يوسف عن فيلمه الجديد «درويش»، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، وأشار إلى أن أجواء العمل مختلفة تماماً عما قدمه من قبل، ومن المقرر أن يطرح في السينما خلال شهر يوليو المقبل.

ويضم فيلم «السلم والثعبان 2» نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو يوسف وأسماء جلال، ويشارك في البطولة: ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وآخرون، والعمل من إنتاج موسى عيسى، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.