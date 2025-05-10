فجر الفنان والمنتج المصري محمد محمود عبدالعزيز، مفاجأة جديدة في الأزمة الأخيرة حول العلاقة القانونية بين والده الراحل محمود عبدالعزيز والإعلامية المصرية بوسي شلبي إذا كانت أرملته أم طليقته.

ونقل مقدم برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، الإعلامي عمرو أديب عن محمد محمود عبدالعزيز قوله في ذلك الجدل، حيث قال إن الإعلامية بوسي شلبي ليست مدرجة ضمن إعلان الوراثة الرسمي للفنان الراحل، مشددًا على أن المستندات الرسمية الصادرة بعد وفاة والده لا تتضمن اسمها ضمن الورثة.

وأكد نجل الراحل محمود عبدالعزيز أن بوسي شلبي أقامت دعوى في سبتمبر 2023 تزعم فيها حدوث رجوع بينها وبين الفنان الراحل بعد الطلاق الذي وقع عام 1998، لكنها لم تنجح في إثبات ذلك، وتم رفض القضية بجميع درجاتها.

وتابع محمد محمود عبدالعزيز: «إحنا ما كناش ناويين نتكلم عن الموضوع، لكن بعد ما رفعت قضية وطلعت بيان عن والدي، اضطرينا نوضح الحقيقة».

ورداً على ما تردد عن وجود نزاع على ممتلكات أو أراضٍ، قال:«مفيش أرض أو أي حاجة تخص النزاع، كل اللي بيتقال غير دقيق».

واختتم حديثه قائلاً: «ما كنتش أتمنى اسم محمود عبدالعزيز يتم تداوله بالشكل ده، لكن لما اللجوء بقى للقانون، لازم نوضح الأمور».

واشتعل الخلاف بين بوسي شلبي وأبناء الراحل محمود عبدالعزيز، بعد ما تردد عن اكتشاف الأولى طلاقها من الفنان الراحل بعد وفاته بسنوات طويلة، وذلك خلال استخراجه لبعض الأوراق الرسمية، حيث أصدر أبناء «محمود عبدالعزيز» بيانًا للتعليق على الواقعة، ووصل الأمر إلى المحاكم.