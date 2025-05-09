خرجت الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب عن صمتها للرد على أنباء إصابتها بسرطان الثدي، بعد تداول العديد من الأخبار حول إصابتها بالمرض وحقيقة تأخر حالتها الصحية بالفترة الأخيرة.

ونفت سميحة أيوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، كل تلك الأقاويل التي وصفتها بأنها شائعة ليست جيدة أثارت قلق محبيها والجمهور، معقبة: «كلها أخبار كاذبة وأنا حالتي الصحية كويسة، والناس بدل ما تطلع إشاعة حلوة بتطلع إشاعة وحشة».

وأشارت إلى أنها تتعامل مع هذه الشائعات دون اهتمام، مضيفة: «كله اللي يجي خير ومفيش حاجة حلوة بتتقال في الإشاعات وكله كلام وحش، واللي عايز يقول بيقول كلام وحش ويتغاضى عن الحلو».

وأكدت الفنانة المصرية أن حالتها الصحية جيدة ولا صحة لما يتداول عن تعرضها لظهور أورام، مختتمة: «حالتي الصحية كويسة، وأنتظر الدور المناسب للعودة إلى الجمهور من جديد».

يُذكر أن مسلسل «حضرة العمدة» آخر أعمال سميحة أيوب، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وبطولة: روبي، أحمد رزق، محمود عبد الغني، وبسمة، وعدد كبير من النجوم.

وفي السينما، شاركت سميحة أيوب في فيلم «ليلة العيد»، الذي عرض عام 2024، وقامت بيطولته الفنانة يسرا، حيث دار العمل في إطار درامي، عن قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشكلات وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.