وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة شكر لكل من واساها في جنازة وعزاء زوجها الراحل رجل الأعمال المنتج وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت كارول سماحة منشوراً على حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وقالت: «من قلبي بشكركن بها الوقت الصعب، بشكر كل حدا عزّاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيّبة، من أهلي ورفقاتي وأصدقائي، من النجوم والإعلاميين والصحفيين».

وأكدت كارول سماحة أن محبة أصدقائها كانت سنداً لها لتحمل ذلك الوجع، معلقة: «محبتكم قوّتني وكنتوا سند بهالوجع الكبير، الله يخليكم ويبعد الحزن عنكم جميعاً».

وكان عدد كبير من نجوم الفن والغناء اللبناني حرصوا على مساندة كارول سماحة وتقديم واجب العزاء في عزاء زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى، الذي أقيم أمس في لبنان، ومن بينهم إليسا، ماجدة الرومي، فارس كرم، أسامة الرحباني، باسم مغنية، والإعلامية وفاء الكيلاني، والإعلامي نيشان، وراغب علامة، ونانسي عجرم وآخرون.

يذكر أن المنتج وليد مصطفى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت 3 مايو، بعد صراع طويل مع المرض امتد إلى سنوات، إذ خضع لعدة عمليات جراحية من دون أن تؤتي ثمارها، ما أدّى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقاً وسط صدمة محبيه والمقربين منه.