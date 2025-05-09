احتفل الفنانان أحمد فهمي وأحمد السقا بانتهاء تصوير فيلمهما «أحمد وأحمد»، استعداداً لعرضه ضمن منافسات دور السينما خلال الفترة المقبلة.

وشارك أحمد فهمي متابعيه لقطات من احتفال صناع العمل بانتهاء تصوير الفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، حيث ظهر أحمد السقا رفقة فهمي والمخرج أحمد نادر جلال وهم يقطعون التورتة وسط احتفال فريق العمل.

ويشهد فيلم «أحمد وأحمد» أول لقاء بين السقا وفهمي وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف في أعمال مختلفة بينهما.

وينتمي فيلم «أحمد وأحمد» إلى نوعية الأعمال التي تجمع بين الكوميديا والأكشن، حيث يظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سوياً العديد من المغامرات والمواقف الكوميدية والأزمات خلال أحداث العمل.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب السقا وفهمي عدد من النجوم أبرزهم غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنان إبراهيم حجاج. والفيلم من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ويخرجه أحمد نادر جلال.