خرجت الفنانة المصرية فيفي عبده لتُدلي بشهادتها في الأزمة الجدلية بين الإعلامية المصرية بوسي شلبي وورثة الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز، بشأن ما إذا كانت أرملته أم طليقته، مؤكدة أنها كانت بجانبه كزوجته حتى وفاته.

ودعمت فيفي عبده بوسي شلبي في الصراع الدائر من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، مؤكدة أنها سافرت معهما سوياً أثناء أدائهم فريضة الحج والعمرة وكانت بوسي بجانبه طوال حياته، وما يقال عنها ظلم.

وتابعت: «إحنا نعرف كويس أن بوسي شلبي كانت عايشة ليل ونهار مع الراحل محمود عبد العزيز، مكانش قاعد معاها في كوخ ده قدام الناس وجوزها كانوا معايا في الحج وقعدت معاهم شهر ونصف في المستشفى لأنها كانت قدام بيتي».

وأضافت: «الموضوع مش مظبوط ده غلط مش ممكن واحدة متجوزة راجل بقالها 20 سنة وبعدين يقولوا النهارده مش جوزها وهو في دار الحق، اشمعنا النهارده بنقول الكلام».

كما وجهت فيفي رسالة لأبناء الراحل محمود عبد العزيز، حيث أوضحت: «أنا بوجه الكلام ده لولاد محمود عبدالعزيز ده غلط في حق أبوكم مش في حق بوسي، الجواز إشهار وكلنا عارفين إنها متجوزه، معترضتوش ليه طول السنين دي؟ جايين تعترضوا دلوقتي».

واختتمت فيفي حديثها قائلة: «أنا بقول شهادة حق، بوسي شلبي وجوزها محمود عبدالعزيز راحوا معايا حج وعمرة، هي كانت تحت رجليه مش سكرتيرة زي ما بيقولوا، الحق منقدرش نقول عليه باطل، هي ست مظلومة وفهمونا إيه الموضوع، ليه عملتوا كده في التوقيت ده، عشان إحنا كمان هنشك في نفسنا».