يتطلع الثنائي الشهير جنيفر لوبيز وبن أفليك لبيع قصرهما المشترك في بيفرلي هيلز مقابل 60 مليون دولار بعد أشهر من طلاقهما.

وكان الزوجان السابقان، اللذان ارتبطا رسمياً في عام 2022 وأنهيا طلاقهما في يناير 2024، قد أدرجا العقار في البداية مقابل 68 مليون دولار في يوليو 2024. وبعد عرض شراء «فاشل» بقيمة 64 مليون دولار في سبتمبر 2024، تم تخفيض السعر المطلوب إلى 59.95 مليون دولار.

ويقع القصر، الذي تبلغ مساحته 46 ألف قدم مربع، في أحد أحياء بيفرلي هيلز الأكثر تميزاً، وله إطلالات خلابة على الجبال المحيطة، ويوفر أقصى قدر من الخصوصية مع بوابات مزدوجة وأمان واسع النطاق.

ويشتمل المنزل على 12 غرفة نوم و24 حماماً ومجموعة من المرافق الفاخرة، مثل مجمع رياضي داخلي مع ملاعب كرة سلة وحلبة ملاكمة وصالة ألعاب رياضية وصالة رياضية مع بار، إضافة إلى حمام سباحة ضخم.

وتضم المزايا الإضافية شقة ضيوف منفصلة بمساحة 5000 قدم مربع، ومنزل حارس، وغرفة حراسة مكونة من غرفتي نوم.

ويمكن للعقار أن يستوعب ما يصل إلى 80 مركبة مع وجود مرآب يتسع لـ12 سيارة.

وتم تصميم القصر بمزيج من التكنولوجيا الحديثة والأناقة الخالدة، وتم بناؤه في عام 2000، ويتضمن أيضاً أجهزة مدمجة ومصعداً والعديد من غرف الطعام والمعيشة.

وانتقل جنيفر وبن أفليك، اللذان اتفقا على تقسيم عائدات البيع، إلى منزلين منفصلين بعد طلاقهما. وعلى الرغم من انفصالهما، فإنهما لا يزالان ملتزمين ببيع العقار.