أطلقت الشركة المنتجة للإعلان التشويقي الرسمي لفيلمها الجديد «المشروع X»، في تعاون سينمائي مرتقب يجمع الفنان المصري كريم عبد العزيز بالمخرج والمؤلف المصري بيتر ميمي، المقرر إطلاقه في دور العرض السينمائي بمصر يوم 21 مايو الجاري، ويوم 5 يونيو القادم، في صالات السينما بالدول العربية، تزامناً مع موسم عيد الأضحى القادم.





وسيطر على برومو فيلم «المشروع X» مشاهد الأكشن والمطاردات والغموض، وسط ترقب كبير من الجمهور لمشاهدة الفيلم، حيث ظهر بالبرومو ماجد الكدواني وكريم محمود عبدالعزيز اللذان يشاركان كضيوف شرف بالعمل.

يُعد فيلم «المشروع X» أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.





تدور أحداث الفيلم حول شخصية «يوسف الجمال»، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟ رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.





الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.