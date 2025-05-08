بدأت، منذ قليل، مراسم العزاء الثاني لرجل الأعمال والمنتج المصري الراحل وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط أجواء من الحزن، بعد أن أقيم العزاء الأول في مصر منذ أيام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.





وتقدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الحضور، حيث كانت في استقبال المعزين من زملائها بالوسط الفني إلى جانب أسرة الراحل، في مشهد عكس مدى تقدير الوسط الفني لمسيرته.

وحضر كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، راغب علامة، نادين الراسي، سيرين عبد النور، فارس كرم، ورد الخال، إليسا، ماجدة الرومي، وجوزيف عطية وغيرهم من نجوم الفن.





ولم تتمالك كارول سماحة دموعها، حيث انهارت من البكاء بمجرد وصولها إلى مكان تقبل التعازي، وعبرت عن حزنها الشديد بفقدان شريك حياتها.

وكان المنتج وليد مصطفى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح، السبت 3 مايو، بعد صراع طويل مع المرض، وسط صدمة محبيه والمقربين منه، وشيعت الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة منة شلبي ويسرا وغيرهم.

يذكر أن وليد مصطفى حسن من مواليد 1972 واستقر في محافظة الجيزة، وهو الابن الوحيد لمصطفى حسن، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام المجالس القومية لرئاسة الجمهورية.