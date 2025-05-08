في ليلةٍ خُصصت للاحتفاء بالتميّز الإعلامي، كرم حفل توزيع جوائز مي شدياق MCF Media Awards، الذي أقيم مساء اليوم في دبي، الإعلامي الراحل صبحي عطري.

ورغم غيابه الجسدي، حضر صبحي بصوته، من خلال رسالةٍ صوتية سجلها قبل رحيله بأيام، عبّر فيها عن اعتذاره لعدم الحضور قائلاً: «ميرسي على الدعوه كمان والله يعني باعتقد ما راح أكون موجود بالبلد للأسف الشديد».

وجاء في ختام رسالته الصوتية: «بس يلا بلكي السنة الجايه بكون أنا كمان من المكرمين.. good luck إن شاء الله».

رسالةٌ عطري لم يتوقّع أحد أن تكون الأخيرة، إذ خطفته أزمة قلبية مفاجئة بعد أيام فقط، عن عمر ناهز الـ48 عاماً، تاركاً وراءه فراغاً كبيراً في الوسطين الإعلامي والفني.