رشحت الفنانة المصرية القديرة سهير رمزي الفنانة المصرية ياسمين صبري لتقديم سيرتها الذاتية، بجانب كشفها حقيقة ارتدائها الحجاب على يد الشيخ الكبير متولي الشعراوي.

وقالت سهير رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» إنه إذا عرض عليها تحويل سيرتها الذاتية لعمل فني ستكون ياسمين صبري هي الأقرب لتجسيدها، مبررة ذلك بأنها تشبهها من حيث الشكل للغاية كونها تتمتع بجمال فائق، معقبة: «ياسمين صبري شبهي جداً في الشكل، وهي قمراية».

وأشارت سهير رمزي إلى أنها ضد تقديم السيرة الذاتية للفنان، كون هناك أسرار خاصة في حياته ويجب ألا يبوح بها أو الكشف عنها للجمهور لأنها أمور خاصة به وحده ولا تهم أحداً غيره.

ورداً على الأقاويل بأن الشيخ متولي الشعراوي هو السبب في ارتدائها الحجاب، أكدت سهير أنه لم يكن السبب في ذلك حسبما أشيع من قبل البعض، لافتة أنها هي من أخذت قرار الحجاب دون تفكير نهائياً.

كما كشفت عن كواليس مقابلتها للشيخ الشعراوي بعد ارتدائها الحجاب، وقالت: «أتى ليا شعور معين أن أكون قريبة من الله وأبتعد لفترة معينة عن مجال التمثيل».

ويعتبر مسلسل أم البنات، آخر أعمال الفنانة سهير رمزي وعرض في الموسم الرمضاني 2023، الذي جسدت خلاله شخصية أم لـ5 فتيات، ودارت أحداثه حول كيفية تعاملها مع مشكلاتهم اليومية، وشاركها في بطولة العمل كل من: منة عرفة، ديانا هشام، سيلين عبد العزيز، سارة سلامة، هاجر الشرنوبي، ناصر سيف، محمد مهران، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد.