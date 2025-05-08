أطلق مغني الراب الأمريكي كانييه ويست أغنية جديدة أثارت موجة واسعة من الانتقادات بسبب مضمونها الحاد، حيث تحدث فيها عن خلافاته مع عائلة كارداشيان، متهمهم بحرمانه من أطفاله وإغلاق حسابه المصرفي.

وتناقل عدد من الحسابات على منصة «إكس» مقطعاً من الأغنية التي حملت عنواناً مثيراً للجدل، تطرق فيه إلى مشاعره تجاه ما وصفه بالإقصاء عن حياة أطفاله، قائلاً: «أخذوا أطفالي مني، ثم أغلقوا حسابي المصرفي... مع كل هذا المال والشهرة، ما زلتُ عاجزاً عن رؤيتهم».

ويأتي هذا الإصدار في ظل خلافات حادة يعيشها كانييه مع زوجته السابقة كيم كارداشيان، ووسط جدل مستمر حول تصريحاته السابقة التي وُصفت بالمعادية للسامية، والتي ساهمت في تدهور صورته العامة وفقدان عدد من صفقاته التجارية.

ولاقت الأغنية تفاعلاً متبايناً بين المتابعين، حيث عبّر البعض عن استيائهم من استخدام كانييه إيحاءات غير مقبولة، بينما وجدها آخرون صرخة مؤلمة تعبّر عن صراع أب يسعى لاستعادة علاقته بأطفاله.

وتزوج ويست وكارداشيان عام 2014 وانفصلا في 2022، ولديهما 4 أطفال.