يكرم المهرجان العالمي للمسرح في دورته الـ40، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 19 مايو، تحت شعار «دورة الأساتذة»، الفنان الكويتي محمد المنصور.

وبهذه المناسبة، قال المنصور: «سعيد بالتكريم من بلد الحضارة الإنسانية والفنية مصر، وبالعودة إلى أجواء المؤسسات الأكاديمية المصرية، ومنها المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون، أعود اليوم مكرماً بعدما حصلت من الأكاديمية على درجة الماجستير، وهذا يمنحني شعوراً خاصاً، مصر كانت وستظل منارة للفن العربي، وهذا التكريم وسام أعتز به وأهديه لبلدي الكويت وللجمهور الذي له فضل كبير على مسيرتي»، مشيداً بالتواصل المهم بين الحركتين الفنيتين الكويتية والمصرية والعلاقات المميزة التي تجمع الفنانين من الجانبين.