كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين نيتها العودة للسينما مجددا بعد غياب استمر 13 عاما منذ تقديمها فيلم «جيم أوفر» مع النجمة يسرا.

وفي بث مباشر عبر حسابها بتطبيق Tik Tok، إجابة على سؤال إحدى المعجبات إن كان سيعرض لها فيلم في عيد الأضحى، قالت مي : «مش هلحق أشارك في أفلام عيد الأضحى، بس إن شاء الله راجعة للسينما قريب جدا».

وكان آخر أعمالها فيلم «جيم أوفر» الذي شاركت فيه مع يسرا ومحمد نور وعزت أبو عوف وأوشا وإيمان السيد وأمل رزق ورضا حامد، ومن إخراج أحمد البدري وتأليف محمد القواشتي ومصطفى عمار، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول المذيعة المتسلطة المغرورة لقاء (يسرا)، التي تهتم فقط بجمالها ومظهرها الخارجي، ولكن بعد فترة تترك عملها من أجل ابنها عمرو (محمد نور)، الذي يصر على زواجه من حبيبته ندا (مي عز الدين)، التي تعمل نادلة في أحد الفنادق، وبالطبع لا تنسجمان بسهولة، ومن هنا يبدأ صراع بين لقاء وندا في إطار هزلي شيق.

وشاركت مي عز الدين في رمضان 2025 في مسلسل «قلبي ومفتاحه» مع آسر ياسين، وأشرف عبد الباقي، ومحمود عزب، ودياب، وعايدة رياض، ومن إخراج تامر محسن.