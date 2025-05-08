شارك المطرب المصري مصطفى قمر، جمهوره مقطع فيديو له، والذي يعد أول ظهور له بعد تعافيه بشكل نهائي من خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية.

ونشر مصطفى قمر، الفيديو عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، معلناً عن جولة حفلاته القادمة في دولة كندا، وكتب تعليقاً قائلاً: «قولولي حمد لله على السلامة يا درش.. نتقابل في كندا بإذن الله يوم 10 مايو الجاي».

ومن المقرر أن يبدأ مصطفى قمر جولة حفلاته في كندا بداية من يوم 10 مايو في كندا، ثم حفل يوم 16 في مدينة برلينتجون بكندا، وحفلتين يوم 16 و18 مايو في ميسيساغا بكندا.

وكان مصطفى قمر خضع لعملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، ما استلزم ابتعاده عن الحديث تماماً لمدة 6 أيام بتعليمات الأطباء.

يذكر أن أغنية «صناعة مصرية»، آخر كليبات مصطفى قمر، من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتم تصويرها في مدينة الإسكندرية بمصر.