حرر محامي النجمة شيرين عبد الوهاب محضرًا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، تتهم فيه مدير صفحاتها على الإنترنت بالاستيلاء على هذه الصفحات ورفضه إعطائها كلمات المرور الخاصة بها، وطالبها بأموال إضافية.

وكشفت التحريات المبدئية أن مدير الصفحات تحفظ على كلمات السر بشكل غير قانوني، ما يعتبر تجاوزا صريحا يستدعي تدخل الجهات المختصة، خصوصا مع التهديد الذي يطال السيطرة الرقمية على منصات تملك تأثيراً جماهيرياً واسعاً، والبلاغ المقدم إلى الجهات الأمنية لم يقتصر على اتهام الاستيلاء، بل والابتزاز المالي، حيث أفادت بأن المتهم اشترط مبالغ إضافية مقابل إعادة كلمات المرور، مما يشكل تهديداً صريحاً على الخصوصية الرقمية لشخصية عامة بحجم شيرين عبدالوهاب، ويمثل مخالفة قانونية جسيمة تستوجب الردع القانوني.