نفدت تذاكر الحفل الغنائي الذي يحييه فنان العرب محمد عبده ضمن جلسات ثنايا العلا يوم 23 مايو، وأعلن ذلك حساب لحظات العلا الرسمي للمهرجانات والفعاليات على «إنستغرام»، ونشر بوستر الحفل وكتب: «نفدت تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده في ثنايا العلا، شكراً لكل من اختار أن يكون جزءاً من هذه الليلة الأسطورية بتاريخ 23 مايو 2025، ترقبوا أمسية من الطرب الأصيل والنغم الخالد».

وكان آخر حفل أحياه الفنان محمد عبده في 2 مايو 2025 بدار الأوبرا المصرية، وحملت الحفلة عنوان «ليلة الموسيقار طلال»، بحضور جماهيري كبير برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وسبق هذا الحفل مشاركته في «ليلة دايم السيف»، التي أُقيمت بجدة خلال أيام عيد الفطر على مسرح عبادي الجوهر، وكان الحفل بقيادة المايسترو ‫وليد فايد، وبمشاركة نخبة من كبار نجوم الفن، في مقدمتهم الفنان محمد عبده، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أحلام، آمال ماهر، طلال سلامة، ونواف الجبرتي.

كما سبقها حفل بمناسبة يوم التأسيس، جاء بعنوان «ليلة سهيل»، وأقيم على مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد سيتي.

كما أقام حفلاً ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت في قاعة «أرينا الكويت». وأحيا حفلاً ضمن موسم الرياض، وهو ليلة عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، بمشاركة نخبة من الفنانين، وهم: الفنانة أنغام، الفنان ماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب.