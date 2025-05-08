كشف الفنان المصري محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» تعرض والدته لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وناشد جمهوره عبر حسابها على «إنستغرام» بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

شارك أوس أوس جمهوره صورة وهو يقف أمام رعاية القلب بأحد المستشفيات، وعلق مناشدا الجمهور الدعاء لوالدته: «أدعوا لأمي تقوم بالسلامة يارب».

كما يعرض حالياً لأوس أوس أخيرا في السينمات فيلما «لثانوية الصفا بنات» من بطولة علي ربيع ومحمد ثروت وهالة فاخر ووئام مجدي وسارة الشامي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري، تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، والعمل من إنتاج أحمد السبكي و كريم السبكي، وإخراج عمرو صلاح.

وعلى جانب آخر، يشارك أوس أوس كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، المقرر عرضه قريباً في السينمات، وينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات.

والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.