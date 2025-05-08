أعلنت عائلة الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري، موعد مراسم التشييع والدفن بعد 21 يوماً من وفاته، الذي رحل يوم الجمعة 18 أبريل في ألمانيا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية لنقل جثمانه من ألمانيا إلى الإمارات العربية المتحدة.

واختارت العائلة إقامة جنازة الراحل في مدينة دبي غدًا (الجمعة)، بحيث سيتم تشييعه إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجمعة مباشرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء وزملائه في الوسط الإعلامي.

وعن موعد العزاء، استقرت الأسرة أن تستقبل التعازي يومي الجمعة والسبت، 9 و10 مايو القادمين، ضمن أوقات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، داعية الجميع إلى مشاركتها الدعاء للفقيد والترحم عليه.

يذكر أن الوسطين الإعلامي والفني فجعا بوفاة الإعلامي صبحي عطري عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، وأثار رحيله بشكل مفاجئ إثر ذبحة صدرية، صدمة لدى الجمهور والنجوم.

ويعد الإعلامي السوري من مواليد مدينة حلب عام 1977، وتخرج في جامعتها في قسم الأعمال الإدارية، قبل أن يتجه لعالم الإعلام في الإمارات بعد الخضوع لعدة دورات مهنية.

واشتهر صبحي عطري في مجال الإعلام والبرامج التلفزيونية، حيث امتدت مسيرته المهنية لأكثر من عقدين، عمل خلالها معدًا ومقدمًا في عدد من القنوات العربية الرائدة، وأجرى ما يزيد على 3000 مقابلة مع أبرز النجوم العرب والعالميين.