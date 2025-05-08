تحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة عن جانب من رحلتها الروحية، التي أثرت في وجدانها منذ الصغر في مرحلة الطفولة، مؤكدة أنها كانت تميل إلى التأمل والتفكر في خلق الله.

وظهرت حلا شيحة في مقطع فيديو مرتدية الحجاب وتمسك المصحف وهي في شرفة منزلها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، موجهة رسالة لجمهورها.

وقالت خلال الفيديو: «من وأنا صغيرة كنت بحب التفكر، مكنتش أعرف أنه تفكر، كنت بصحى بدري وأقعد على البحر وكنت بحب أتفرج على شكل السما ومياه البحر واتأمل فيهم، وقد إيه البحر ده عظيم، وبحب منظر البحر الصبح».

وأشارت: «كنت بقعد أبص كده على البحر، وبفكر، آخر البحر نظرنا مش بيجيبه، قلت سبحان الله أنا مش شايفة علشان أنا بشر أكيد رب العالمين شايف الناحية التانية».

كما علقت حلا شيحة على الفيديو قائلة: «التأمل في الآيات القرآنية هداية الأنبياء والرسل بدأت بالتفكر أولاً زي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام التفكر خلاه يشوف ويلمس أن الله واحد، وأنه ليس كمثله شيء وهو اللي خلاه يكسر كل الأصنام وميخافش من النار، وكان بسبب التفكر في آيات الله الكونية عرف رب العالمين وبقى قلبه كله يقين على وحدانية الله وقدرته في خلقه».

وتابعت: «وأصبح أمة وحده وأصبح خليل الله كل ده بدأ بعبادة التفكر في آيات الله الكونية، كل شيء في الكون دال على الله..سبحان الله».

يُذكر أن حلا شيحة حذفت أخيرا جميع صورها واكتفت بالمحافظة وعدم حذف صورها وهي مرتدية الحجاب بالفترة الأخيرة، وتحرص على مشاركة جمهورها عبر «إنستغرام» بتأملات ورسائل إيمانية.