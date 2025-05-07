يستعد الفنان المصري كريم عبدالعزيز لعرض مسرحية «الباشا» ضمن فعاليات «موسم جدة»، وذلك لمدة 4 أيام فقط، بداية من 21 مايو الجاري، وحتى يوم 24 من الشهر ذاته.

ويأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في عرضها الأول، ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح بكر الشدي، في البوليفارد سيتي، خلال الفترة من 25 ديسمبر الماضي، وحتى يوم 1 يناير 2025.

يُشارك في بطولة مسرحية «الباشا» كلّ من: هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرون، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول «أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟.