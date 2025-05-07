حقق الفيلم السعودي ميرا ميرا ميرا جائزتين مهمتين خلال أسبوع واحد فقط؛ أولهما جائزة «هيباتيا الذهبية» لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان مالمو السينمائي بالسويد.

وحصد كذلك في شهر أبريل جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان أفلام السعودية بالظهران بالمملكة العربية السعودية.

وشارك فيلم «ميرا ميرا ميرا» بعدة مهرجانات، وفاز بثلاثة منها، أولها مهرجان أفلام السعودية، ويليه مهرجان الإسكندرية، ومهرجان مالمو، كما شارك في الدورة الماضية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، ومهرجان «كليرمون فيران» للأفلام القصيرة بفرنسا.

وتدور أحداث الفيلم السينمائي السعودي «ميرا ميرا ميرا»، داخل حي مهدد بالإزالة في جدة، حيث يفقد «سعيد» بطل الفيلم قدرته على الكلام فجأة، لكنه يظل يردد كلمة واحدة، ما يقوده لاكتشاف نتيجة غامضة، حيث يطرح الفيلم فكرة عجز الإنسان عن التواصل مع الآخرين، وهو من بطولة الفنان إسماعيل الحسن، وسارة طيبة، وخالد يسلم، ومن إخراج خالد زيدان، والقصة للكاتب عبدالعزيز العيسى، ويعد الفيلم ضمن مجموعة قصصية كتبها العيسى قبل نحو 5 أعوام ضمن كتاب حمل عنوان «نحن غرباء ونريد التحدث».