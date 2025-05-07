حذر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، الفنانين في مصر من الوقوع في عمليات نصب من قبل نصاب ينتحل شخصيتي الفنانَين قيس عبد الفتاح وشوقي المغازي.

جاء تحذير نقيب الممثلين بعد إبلاغه من أكثر من فنان عن حالة الفنانَين المذكورَين المادية الصعبة بعد تكرار طلبهما مساعدات مالية من بعض النجوم، فما كان من النقيب إلا التواصل معهما ليكتشف أنهما لم يطلبا شيئاً من أحد، وفي البحث تبين أن مَن يطلب هذه الأموال نصّاب ينتحل شخصية كلٍ من هذين الفنانين.

وحذّر أشرف زكي النجوم من الوقوع في فخّ هذا الرجل النصّاب، وقال: «هناك رجل ينتحل صفة الفنانَين شوقي المغازي وقيس عبد الفتاح للنصب على النجوم، طلب من بعضهم المساعدات المالية، ولكن هناك فنانون تواصلوا معي حين شكّوا في أمره، ومع البحث تبين أن هذا الرجل نصّاب، وأنا لذلك أحذّر النجوم منه».

وكانت البداية مع الفنان ماجد المصري حيث فوجئ بشخص يدّعي أنه فنان من جيل الروّاد ويحتاج الى مساعدة مالية، وحين شكّ في أمر هذا الرجل، تواصل مع نقابة المهن التمثيلية لمعرفة تفاصيل عنه، لكنه فوجئ بأن هناك شخصاً ينتحل شخصية الفنان وينصب على النجوم باسمه.

وبناءً عليه، قرّر ماجد المصري أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الرجل، كما حذّر زملاءه من الوقوع في الفخ، مطالباً كل النجوم بضرورة الرجوع إلى النقابة والفنان أشرف زكي أولاً قبل تقديم أي مساعدات مالية للفنانين الذين يستغيثون بهم، حتى لا يقعوا ضحية عملية نصب جديدة.