وقّع المطرب المصري حكيم، عقداً فنياً جديداً مع روتانا، في خطوة تهدف إلى تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني، بالإضافة إلى تنظيم جولة حفلات خاصة له داخل وخارج مصر.

وأعرب حكيم، في بيان صحفي، عن سعادته بهذه الخطوة، إذ قال: «سعيد جدّاً بهذه الخطوة وأثق بأن هذه الشراكة ستثمر أعمالاً غنائية مختلفة وحفلات جديدة تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي، وأعد الجماهير بمفاجآت قريباً ستكون غير المتوقع».

ومن المتوقع إطلاق حملة ترويجية خلال الفترة القادمة للأغاني الجديدة لحكيم، التي يعكف عليها ويقوم بتسجيلها الفترة الحالية، تمهيداً لطرحها في الأسواق بموسم صيف 2025.

ويأتي هذا التعاقد بعد رحلة فنية استثنائية استمرت لأكثر من 33 عاما، بدأها حكيم في ديسمبر 1991 مع شركة سونار التي اكتشفته وقدمت له فرصة التواجد بقوة في الساحة الفنية، من خلالها أطلق 6 ألبومات حققت نجاحا كبيرا، وهي: «نظرة، نار، افرض، ريمكس شكل تاني، هايل، ويا هوووه».