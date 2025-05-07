أعلن مركز السينما العربية، تنظيم ندوة تحت عنوان (مصر.. دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي)، بالتعاون المشترك مع سوق الأفلام في مهرجان «كان» السينمائي، يوم الخميس 15 مايو الجاري، من الساعة 11:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، على المسرح الرئيسي.

يشارك في الجلسة كل من النجمة المصرية الرائدة يسرا، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي النجم المصري حسين فهمي، ورجل الأعمال رئيس مهرجان الجونة سميح ساويرس، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي.

كما يحضر الندوة أيضاً المدير العام للجنة مصر للأفلام أحمد سامي بدوي، والمخرج مراد مصطفى الذي يشارك فيلمه «عائشة لا تستطيع الطيران» في برنامج «نظرة ما» بمهرجان «كان»، ومنتجة الفيلم سوسن مصطفى.

وتسلط الندوة الضوء على الأسباب الكامنة وراء صعود السينما المصرية في السنوات الأخيرة، سواء من خلال أفلام تجارية تحقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر، أو أفلام مستقلة تحصد جوائز دولية وتكسر القوالب التقليدية.

وتناقش الندوة محور الفرص المتاحة أمام منشآت الإنتاج والجيل الجديد من المستثمرين في القطاع الخاص، وكيف يمكن الحفاظ على هذا الزخم المتجدد.