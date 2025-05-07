تجاهل الفنان المصري محمد رمضان قرار محكمة جنح الدقي الذي أصدرته مساء الثلاثاء بتحديد أولى جلساته يوم 3 يونيو، في القضية التي يواجه فيها تهمة «إهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب المصري»، وفقاً للبلاغات المقدمة ضده.

وفاجأ رمضان جمهوره بمقطع فيديو له عبر «إنستغرام»، ظهر فيه لحظة مغادرته طائرته الخاصة رفقة شقيقه محمود، وتضمن الفيديو لمحة من كلمات أغنيته الجديدة «سهران على النيل»، معلناً عن موعد طرحها لجمهوره عبر منصات الموسيقى المختلفة.

وكتب محمد رمضان منشوراً على الفيديو قال فيه: «ما أجمل أن تسمع أغنيتي الجديدة سهران على النيل، في مصر على النيل، مع كوباية شاي بالنعناع، طب الأغنية بُكره الأربعاء الساعة 4 بإذن الله.. بس مين هيعزمني على الشاي؟».

ويتزامن هذا الإعلان مع تحديد محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو القادم، للنظر في أولى جلسات محاكمة محمد رمضان، على خلفية اتهامه بـ«الإساءة إلى الشعب المصري وعلم مصر»، الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت من قبل بعض الأطراف تجاوزاً على رموز الدولة.

وتستند القضية إلى مواد قانونية، إذ تنص المادة العاشرة من القانون رقم 41 لسنة 2014 على وجوب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، وتُلزم المؤسسات التعليمية بغرس احترام العلم الوطني والنشيد داخل المجتمع.

فيما تُعاقب المادة 11 من القانون رقم 41 لسنة 2014 من يُهين العلم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار الفعل.

يُذكر أن محمد رمضان يعكف على تصوير مشاهده في فيلم «أسد»، استعداداً لعرضه قريباً بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، محمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.